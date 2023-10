Schwerin Wer muss eigentlich das Laub auf den öffentlichen Gehwegen wegräumen? Von Maike Trumpp | 20.10.2023, 16:02 Uhr Das Laub fällt runter, aber wer räumt es weg? Archivfoto: Patrick Niemeier up-down up-down

Der Herbst ist nun auch in Schwerin angekommen und die Blätter färben sich gelb und rot. So schön die Bäume auch aussehen, so ärgerlich können die heruntergefallenen Blätter auf den Straßen der Stadt sein. Doch wer muss das Laub eigentlich wegräumen?