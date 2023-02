Heli-Monster nennt Annemarie Vormelcher das kleine Kuscheltier. Sie hat als Grafik-Designerin Ideen dazu beigesteuert, wie das Maskottchen kinderfreundlicher gestaltet werden konnte. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Grafikerin am Krankenhaus Schwerin Annemarie Vormelcher hat das Heli-Monster für Helios entworfen Von Bert Schüttpelz | 09.02.2023, 17:58 Uhr

Zwölf Jahre lang hatte die Grafik-Designerin in Agenturen in Hamburg gearbeitet, dann kam sie zu Helios in Schwerin und hat ihre Entscheidung nicht bereut. Doch was macht eine Künstlerin eigentlich so im Krankenhaus?