Schwerin Gefahr für Radfahrer: Warum in der Voßstraße noch immer Schienen liegen Von Christian Koepke | 10.08.2023, 18:04 Uhr Gefährlich für Radfahrer: In der Voßstraße in der Paulsstadt liegen jahrzehntealte Schienen. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

An Straßenbahnschienen müssen Radfahrer besonders aufpassen, damit sie nicht stürzen. In der Voßstraße liegen noch Schienen, obwohl in der Straße schon lange keine Bahn mehr fährt. Warum eigentlich?