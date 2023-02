Bauarbeiten und Tempo 30: Manchen Autofahrern scheint es so, als würden die Schilder stadtauswärts in der Lärchenallee ihren Standort verändern. Foto: Christian Koepke up-down up-down Kanalbau in Schwerin Wandert das Tempo-30-Schild in der Lärchenallee? Von Christian Koepke | 13.02.2023, 13:14 Uhr

In der Lärchenallee in Friedrichsthal wird gebaut. Autofahrer üben Kritik an der Beschilderung. Die Stadt sagt: Alle Schilder sind korrekt angebracht.