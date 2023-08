Das Herbstsemester an der Volkshochschule Ehm Welk beginnt nach den Sommerferien ab dem 28. August, Puschkinstraße 13, in Schwerin.

Unter dem Motto „Digital vernetzt. Aktiv verbunden.“ werden laut einer Mitteilung der Landeshauptstadt Schwerin über 300 Kurse angeboten.

Veranstaltungen in der Sternwarte werden geboten

Auch öffentliche Führungen und Veranstaltungen in der Sternwarte sind im Kursangebot enthalten. Das Angebot der Volkshochschule findet sich unter www.vhs-schwerin.de oder im vhs-Programmheft.

Dieses liegt im Anmeldezentrum in der Puschkinstraße 13, im Stadthaus, in der Bibliothek oder in der Schwerin-Information aus.