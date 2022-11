Tannen, die Weihnachtspyramide und die ersten Buden: Mitten auf dem Markt laufen die Aufbauarbeiten zum Schweriner Weihnachtsmarkt. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Schweriner Weihnachtsmarkt Verwandlung in märchenhafte Weihnachtswelt beginnt Von Marco Dittmer | 10.11.2022, 16:59 Uhr

Auf dem Markt und in der Stadt werden die markanten Weihnachtsbuden aufgestellt. In wenigen Tagen bricht in der Altstadt die Weihnachtszeit an.