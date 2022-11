Am ersten Adventswochenende treten in Schwerin das letzte Mal die Musiker der Band City auf. Symbolfoto: Imago/Michael Kremer up-down up-down Veranstaltungen am ersten Adventswochende Adventsbasar, Kultband City und verkaufsoffener Sonntag in Schwerin Von Robin Twardy | 24.11.2022, 18:00 Uhr

Geschichten für Groß und Klein bei Hugendubel, Turmbläser in der Schelfkirche oder Musik mit Adventsbasar. Am verkaufsoffenen Adventswochenende gibt es viele Freizeitangebote in Schwerin.