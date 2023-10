Sie war auf dem Weg vom Einkaufscenter Köpmarkt, Am Grünen Tal, in Richtung Neu Zippendorf: Eine 21-jährige Fußgängerin ist am 17. Oktober gegen 20.30 Uhr von einem Unbekannten überfallen worden. Nach Angaben der Polizei entriss der Täter der Frau die Handtasche. Daraufhin sei er in Richtung Hamburger Allee geflüchtet.

Das Opfer verständigte die Polizei, die den Räuber nicht finden konnte, aber die Handtasche unweit des Tatortes entdeckte. Einige persönliche Gegenstände der Frau seien aus der Tasche entwendet worden, berichtet Polizeisprecher Rainer Autzen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. So wird der flüchtige Täter beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, braune Augen, zur Tatzeit vermummt mit Tuch vor dem Gesicht und dunkel gekleidet.



Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann oder sonstige Beobachtungen

gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385 51802224 und

51801560 oder über die Onlinewache auf der Website polizei.mvnet.de/onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.