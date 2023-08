Unbekannte haben im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch ein etwa 30 Quadratmeter großes Sonnensegel einer Kindertagesstätte gestohlen. Es sorgte auf dem Hof und Spielplatz der Einrichtung für den Schutz der Kinder vor der intensiven Sonneneinstrahlung, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Dazu sollen die Täter vermutlich bereits am Wochenende ein extra dafür gespanntes Stahlseil mit Gewalt durchtrennt haben. Auf dem Gelände spielen sonst Mädchen und Jungen im Alter von ein bis drei Jahren, also dem Krippenalter. Das Sonnensegel sei orange, sechs Meter lang und fünf Meter breit. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

