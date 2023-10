Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft in der Goethestraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sie die Fensterscheibe des Ladens mit einem Gullideckel zertrümmert und einige Handys gestohlen.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Fährtenhund konnten die Täter nicht gefasst werden. Beamte des Schweriner Kriminaldauerdienstes hätten jedoch am Tatort und in der Umgebung diverse Spuren sichern können, so die Polizei. Es soll sich um vier Tatverdächtige handeln.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kripo ermittelt nun wegen des Einbruchdiebstahls und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu den Täter oder zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 51802224 entgegen. Zeugen können sich auch bei der Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de melden.