„Are you ready, Attention....“ - dann folgt eine Art Tröten. Die Stoppuhr läuft. Schauplatz: der Schweriner Pfaffenteich. Veranstaltung: Drachenbootfestival. Zeitpunkt: eigentlich immer an einem Wochenende im August. Mitten auf dem kleinen Gewässer sitzt dann Torsten Nowack. Er ist seit Jahren für den richtigen Start der vielen Rennen verantwortlich. Auch 2022, wenn vom 12. bis zum 14. August wieder die Drachenbootpaddler die Schweriner Altstadt erobern.

Er ist mit dem nötigen Ernst, mit Aufmerksamkeit, aber auch mit viel Spaß bei der Sache. „Viele der Paddler nutzen das Schweriner Rennen als Vorbereitung auf andere Meisterschaften“, sagt Torsten Nowack. „Andere kennen noch genau ihre Zeiten aus den Vorjahren und wollen sich möglichst verbessern.“ Deshalb sei es wichtig, dass hier nicht getrickst würde und alles korrekt, ehrlich und seriös vonstatten ginge.

Das Drachenbootfestival wird auch in diesem Jahr wieder ausgerichtet von der Kanurenngemeinschaft (KRG), die ihren Hauptsitz am Faulen See hat. Torsten Nowack ist dort seit vielen Jahren Mitglied und engagierter Helfer bei allen möglichen Events, wie den Schülermeisterschaften oder dem großen Festival in der Altstadt. Als „Urgestein“ bezeichnen ihn einige KRG-Vereinsmitglieder - doch aufs Wasser geht Torsten Nowack erst seit der Corona-Pandemie. Und zwar im Outrigger, zu Deutsch Ausleger-Kanu. Das ist zwar ozeangeeignet, Torsten Nowack dreht darin aber erstmal seine Runden auf dem Faulen See. Für aufregendere Strecken ist sein Sohn Michael zuständig.

Freuen sich schon auf das Wochenende vom 12. bis 14. August: Torsten Nowack und sein Sohn Michael, der inzwischen auch Vereinsvorsitzender bei der Kanurenngemeinschaft ist. Foto: Maren Ramünke-Hoefer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der war es auch, der Familie Nowack Mitte der 1990er-Jahre zur KRG brachte. „Wir wohnten damals in der Gartenstadt und suchten einen guten Sportverein für unseren Sohn“, erinnert sich Torsten Nowack. Entschieden wurde ganz pragmatisch nach Entfernung der Sportstätten: Fußball, Tennis oder Kanu standen zur Auswahl. Das Kanu und die KRG erhielten den Zuschlag von Michael.

Eltern helfen schon ehrenamtlich bei Kanu-Meisterschaften

Der Junge fuhr schnell auf Meisterschaftsniveau. Seine Eltern begleiteten ihn in den folgenden Jahren zu größeren Rennen, kümmerten sich ums Essen und andere Dinge außerhalb des eigentlichen Wettkampfes. So wuchsen sie in die wichtige Funktion der ehrenamtlichen Helfer hinein. Irgendwann wurde Torsten Nowack dann gefragt, ob er die Funktion des Starters bei den Drachenbootrennen in Schwerin übernehmen könne. Und natürlich sagte er „Ja“.

Den ganzen Tag über sitzt oder steht er dann auf einem kleinen Ponton auf dem Pfaffenteich. Proviant nimmt er mit. Und schätzt vorher genau ab, wie viel er trinken sollte. Denn für einen Toilettenbesuch muss er mit dem Boot an Land gebracht werden. Von der tollen Stimmung am Südufer und den umliegenden Straßen bekommt er nicht allzu viel mit. Trotzdem macht er seinen Job sehr gerne. „Ich bin hier nur ein kleiner Baustein“, sagt Torsten Nowack bescheiden.

Wenn die Drachenboote auf dem Pfaffenteich in See stechen, ist das ein riesiges Spektakel für die ganze Stadt. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tatsächlich sind beim Drachenbootfestival jedes Jahr mehr als 100 ehrenamtliche Helfer unterwegs. Mehr als 100 Paddler-Teams aus ganz Deutschland und dem Ausland haben sich für die Rennen angemeldet. Sie treten an auf der 200- oder 1000-Meter Strecke. Sechs Bahnen sind dann auf dem Pfaffenteich abgesteckt. Gekämpft wird um Stadtwerke Cup, Löwen Cup, Meister Cup und den Großen Preis von Schwerin.

Los geht es am 12. August um 19.15 Uhr mit dem ersten Rennen des Stadtwerke Pokals über 1000 Meter. Das Drachenbootfestival endet am 14. August mit der großen Siegerehrung. Das letzte Rennen, die „Finalläufe Mixed Championsklasse“, starten um 14.42 Uhr. Das genau Programm ist zu finden auf der Homepage https://drachenbootfestival.de/pfaffenteich