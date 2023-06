Tauben tummeln sich auf den Dächern der Paulsstadt. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Schwerin Es gurrt überall: Tauben nerven Bewohner der Paulsstadt Von Christian Koepke | 19.06.2023, 20:58 Uhr

Das große Gurren: In der Paulsstadt gibt es in diesem Jahr besonders viele Tauben. Was sind die Gründe? Hat das Verschwinden des Turmfalken-Pärchens aus der Paulskirche etwas damit zu tun?