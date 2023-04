Ins ehemalige Europa-Hotel in der Werkstraße können Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Schwerin Stadt stellt Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge sicher Von Bert Schüttpelz | 11.04.2023, 19:17 Uhr

Schwerin hat ausreichend freie Kapazitäten für Kriegsflüchtlinge im ehemaligen Europa-Hotel in Süd und will deshalb die Notunterkunft in der Brahmsstraße aufgeben.