Feierliche Übergabe an der Rogahner Straße 2: Uwe Lange (2.v.r.) legt das Geschäft vertrauensvoll in die Hände von Sohn Robert Lange. Die Mitarbeiter und auch die Innung kennen ihn schon gut. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Wirtschaft in Schwerin Steinbildhauer Uwe Lange übergibt Betriebsleitung an Sohn Robert Von Maren Ramünke-Hoefer | 30.06.2023, 16:34 Uhr

Der Präsident der Handwerkskammer legt die Leitung seines Geschäftes jetzt in die Hände der vierten Generation. Die Nachfolger in der eigenen Familie zu suchen, ist bei Handwerkern in Deutschland noch sehr beliebt.