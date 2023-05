Heike Boese, Geschäftsführerin von Wille und Christen Immobilien Management, Schwerins Baudezernent Bernd Nottebaum und Citymanager Stefan Purtz (v.l.) geben den Startschuss zum Wettbewerb „Laden sucht Idee sucht Laden“. Foto: Martina Schwenk up-down up-down „Idee sucht Laden sucht Idee“ Schwerin startet Wettbewerb gegen Leerstand in der Innenstadt Von Martina Schwenk | 25.05.2023, 18:31 Uhr

Unter dem Motto „Idee sucht Laden sucht Idee“ startet in Schwerin ein Wettbewerb, um Leben in Leerstandsimmobilien zu bringen. Was dahinter steckt und wer sich anmelden kann.