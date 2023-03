Ab dem 17. März geht es los mit dem Hüpfburgen-Jahr 2023 in Schwerin. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Freizeit für die Familie Schwerin startet mit drei Anbietern ins Hüpfburgen-Jahr Von Martina Schwenk | 16.03.2023, 15:30 Uhr

Gleich drei Hüpfburgen-Landschaften werden in 2023 in Schwerin aufgeblasen. Die ersten starten bereits am 17. März. Ein Anbieter ist zudem zum ersten Mal in der Landeshauptstadt.