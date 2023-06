Das Strandhotel steht schon seit vielen Jahren leer und verfällt vor den Augen der Strandbesucher. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Diskussion um Neubau Zippendorf: Stadt stellt Strandresort-Pläne öffentlich vor Von Maren Ramünke-Hoefer | 27.06.2023, 15:32 Uhr

Am Mittwoch, 28. Juni, geht es ab 19 Uhr im Strandpavillon um den aktuellen Planungsstand für ein mögliches Ferien- und Wohndomizil am alten Strandhotel in Zippendorf.