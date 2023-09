Verkehrsmeldungen Schwerin Sperrungen durch Bauarbeiten und das Jedermann-Radrennen Von Vanessa Teichmann | 15.09.2023, 17:36 Uhr Durch das Jedermann-Rennen und neue Baustellen werden in Schwerin ab Sonntag viele Straßen gesperrt. Foto: dpa up-down up-down

Am Sonntag findet das Schweriner-Seen-Jedermann-Rennen statt und führt zu großen Verkehrseinschränkungen. Ab Montag wird in der Burgseestraße, Robert-Beltz-Straße und Am Immensoll gebaut.