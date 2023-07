Stellten die neue Wohngruppe von SOS-Kinderdorf in Schwerin vor: Bereichsleiter Sören Luka, Regionalleiterin Carolin Dümer und Nina Kuphal von der Öffentlichkeitsarbeit (v.r.). Foto: Christian Koepke up-down up-down Schwerin SOS-Kinderdorf schafft neue Wohngruppe in Lankow Von Christian Koepke | 27.07.2023, 18:59 Uhr

Als Träger der freien Jugendhilfe richtet SOS-Kinderdorf eine weitere Wohngruppe in Schwerin ein. In einem Einfamilienhaus in Lankow ist Platz für sechs Mädchen und Jungen.