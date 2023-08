Suchtprävention in Schwerin Sie machen junge Menschen stark gegen Drogen Von Christian Koepke | 11.08.2023, 18:11 Uhr Arbeiten in der Suchtprävention: Angela Marie Munser und Dana Pahl (r.) von der Beratungsstelle Balfinplus, die zum Verbund für Soziale Projekte (VSP) in Schwerin gehört. Foto: Christian Koepke up-down up-down

Nach dem Drogentod einer 13-Jährigen in Vorpommern ist die Bestürzung noch immer groß. In Schwerin sind Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Balfinplus im Auftrag der Stadt an Schulen unterwegs, um junge Leute vor dem Konsum von Rauschmitteln zu warnen.