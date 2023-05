Seit 2016 haben Heghine und Gayane Vardanyan aus Armenien in Schwerin gelebt, unter falschen Voraussetzungen Sozialleistungen bezogen. Der Betrug flog auf, ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Foto: Vardanyan up-down up-down Streit um Aufenthalt in Schwerin Nach Asylbetrug und drohender Abschiebung: Schwestern aus Armenien reisen freiwillig aus Von Bert Schüttpelz | 02.05.2023, 17:05 Uhr

Der Streit um den illegalen Aufenthalt von Heghine und Gayane Vardanyan in Schwerin ist gelöst, sie sind in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. So steht es um die Chance zu ihrer Wiedereinreise.