Viele Krebsfördener wird es am Mittwoch kalt erwischen: Die Stadtwerke Schwerin stellen am 27. September fast im gesamten Stadtteil Krebsförden tagsüber das warme Wasser und die Fernwärme ab. Von voraussichtlich 7.30 Uhr bis 18 Uhr können Anwohner daher nur kaltes Wasser nutzen. Auch die Heizungen werden in diesem Zeitraum nicht warm.

Mehr Informationen: In diesen Straßen wird am Mittwoch die Warmwasser- und Fernwärmeversorgung eingestellt: größer als Größer als Zeichen Benno-Voelkner-Straße

Carl-Malchin-Straße

Carl-Friedrich-Flemming-Straße

Johannes-Gillhoff-Straße

Rudolf-Tarnow-Straße

Achter de Wisch

Friedrich-Schlie-Straße

Grabenstraße

Ellerried

Eckdrift

Zum Schulacker

Herrengrabenweg

Barlower Weg

Kühls Acker

Grund für die Versorgungsunterbrechung sind Reparaturarbeiten: Im Netz muss ein Schaden repariert werden, erklärt Julia Panke, Pressesprecherin der Stadtwerke Schwerin. Am Abend soll die Reparatur aber beendet sein. Das warme Wasser und die Heizungen sollten dann wieder wie gewohnt funktionieren.