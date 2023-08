Ärger im Melkenweg am Lankower See Stachelige Brombeeren: Kleingärtner aus Schwerin ärgert sich über zugewachsenen Weg Von Marlena Petersen | 28.08.2023, 14:24 Uhr Horst Timm aus Schwerin ärgert sich über die ungeschnittenen Brombeerbüsche in der Weststadt. Foto: Marlena Petersen up-down up-down

Horst Timm fährt jeden Tag mit seinem Fahrrad zum Garten am Lankower Südufer. Doch seit einigen Wochen ärgert er sich über die stacheligen Pflanzen, die in den Weg hineinwachsen. Wie die Stadt das Problem lösen will.