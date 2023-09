Polizei Schwerin Bildüberwachung erfolgreich: Rauschmittel bei zwei Männern in Straßenbahn gefunden Von Christian Schneider | 20.09.2023, 15:21 Uhr Durch Bildüberwachung am Marienplatz konnte die Polizei Schwerin Rauschmittel bei zwei Tunesiern sicherstellen. Foto: Klawitter up-down up-down

Am Dienstag hat die Polizei in einer Schweriner Straßenbahn bei zwei Männern Betäubungsmittel sicherstellen können. Die Polizei war durch den Einsatz von Bildüberwachung am Marienplatz auf den Fall aufmerksam geworden.