Mit dem blauen Fahrrad macht die Polizei Schwerin auf Unfallorte aufmerksam, so auch nach einem Unfall in der Schweriner Goethestraße. Foto: Polizei Schwerin up-down up-down Schwerin Radfahrerin gerät in Straßenbahnschienen und verletzt sich schwer Von Haley Hintz | 19.07.2023, 05:45 Uhr

Schienen stellen Radfahrer vor Herausforderungen. Kommt der Reifen in Schienen, ist der Unfall häufig vorprogrammiert. So auch am Dienstag in Schwerin.