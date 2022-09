Die Polizei in Schwerin sucht nach einem Angriff auf eine Frau mögliche Zeugen. Bereits am 25. August soll ein Mann zwischen 8.15 und 8.45 Uhr nahe der Straßenbahnhaltestelle Neu Zippendorf die Frau attackiert haben. Das erste Mal packte er sie in der Plater Straße im Bereich der Brücke.

Weiterlesen: Frau und Mann attackieren sich auf dem Marienplatz mit Flaschen

Danach soll der Täter sein Opfer in Richtung Marie-Curie-Straße in das angrenzende Waldstück gezerrt und ein weiteres Mal angegriffen haben. Bis etwa 9.30 Uhr dauerte der Übergriff. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rostock unter der Telefonnummer 038208/8882224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.