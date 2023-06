Die Schweriner Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem vermissten Jugendlichen. Der 16-jährige Eduard Stancu werde seit dem 6. Juni zum wiederholten Male in seiner Wohngruppe in der Paulsstadt vermisst, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

So sieht der in Schwerin vermisste Eduard Stancu aus. Foto: Polizeipräsidium Rostock

„Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vor“, so die Polizei. Der junge Mann ist 1,71 Meter groß und „von sehr schlanker Statur“. Angaben zur aktuell getragenen Kleidung liegen der Polizei nicht vor.

Wer Eduard Stancu gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 zu melden oder Kontakt über die Onlinewache aufzunehmen.