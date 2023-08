Schwerin Polizei nimmt 22-Jährigen nach räuberischem Diebstahl fest Von Haley Hintz | 03.08.2023, 12:52 Uhr In Schwerin nahm die Polizei einen Mann nach einem Raub fest. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv up-down up-down

Nachdem es am Dienstagabend zu einem Diebstahl unter Gewaltanwendung in Schwerin gekommen ist, befindet sich ein 22-jähriger Mann in Untersuchungshaft.