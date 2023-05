Es ist kein Hexenwerk, einen eigenen Song zu schreiben. Musikerin Pia Rademann zeigt in ihrem neuen Kurs am Konservatorium Schwerin, wie es geht. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Konservatorium Schwerin Schritt für Schritt zum eigenen Song: Pia Rademann zeigt, wie es geht Von Nadja Hoffmann | 17.05.2023, 15:59 Uhr

Pia Rademann lebt ihren Traum als Musikerin – und diese Erfahrungen will die 23-Jährige nun mit ihren Schülern teilen. In ihrem neuen Kurs „Songwriting“ am Konservatorium zeigt sie, wie man ein eigenes Lied schreibt und produziert. Unterstützt wird sie dabei von weiteren Künstlern.