In der Nacht zu Mittwoch gab es ein Feuer in der Lübecker Straße in Schwerin. Aus bisher unbekannter Ursache brannte eine Papiertonne. Die Flammen griff auf ein danebenstehendes Motorrad und eine Hauswand über.

Zwei Anwohner mussten ins Krankenhaus

Die Fenster der Wohnung im ersten Stock sowie die des darunterliegenden Kellerraumes wurden beschädigt. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 97 und 76 Jahren mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Lübecker Straße kurzfristig halbseitig gesperrt werden. Der Kriminaldauerdienst Schwerin hat Spuren gesichert und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.