Am Donnerstagmorgen wurden - wie hier am Franzosenweg - die Schilder montiert. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Leinenpflicht in Schwerin Endlich „Rechtsklarheit“ für Hund und Halter Meinung – Marco Dittmer | 13.07.2023, 18:43 Uhr

Neue Schilder in der Stadt: An den Hauptwegen erinnern nun Verkehrszeichen die Hundehalter an die Leinenpflicht. Schon der erste Passant hatte einen Kommentar auf den Lippen.