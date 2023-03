Die Polizei sperrte den Tatort im Umfeld der Haltestelle Schlossblick weiträumig ab. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Angriff an Haltestelle Schlossblick Mutmaßlicher Messerstecher aus Schwerin sitzt in Untersuchungshaft Von Christian Koepke | 31.03.2023, 14:26 Uhr | Update vor 19 Min.

Gegen den 16-Jährigen, der am Donnerstag an der Haltestelle Schlossblick einen 25 Jahre alten Mann niedergestochen haben soll, hat das Schweriner Amtsgericht am Freitag Haftbefehl erlassen.