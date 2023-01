Beispiel Voßstraße: Wer in der Bewohnerparkzone sein Auto abstellen möchte und keinen Parkausweis für Anwohner besitzt, muss zwischen 8 und 20 Uhr ein Ticket lösen. Foto: Christian Koepke up-down up-down Forderung in Schwerin wird laut Autobesitzer ohne Bewohnerparkausweis sollen auch nachts zahlen Von Christian Koepke | 16.01.2023, 18:21 Uhr

Wer keinen Bewohnerparkausweis besitzt, soll in Zukunft auch in den Nachtstunden und am Sonntag in den Bewohnerparkzonen ein Ticket ziehen müssen. So fordern es fraktionslose Stadtvertreter. Das sagt die Stadt dazu.