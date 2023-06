Zwei Tage nach seiner Wiederwahl steht Schwerins Oberbürgermeister direkt unter Beschuss. Der Grund: Er will die Verwaltung umstrukturieren. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Stadtentwicklung von Schwerin als „Chefsache“? Mehrere Parteien fühlen sich nach Vorstoß von Oberbürgermeister Badenschier übergangen Von Alexander Kruggel | 20.06.2023, 18:10 Uhr

Schwerins neuer/alter Oberbürgermeister Rico Badenschier hatte am Montag verkündet, die Stadtentwicklung „zur Chefsache“ zu machen und den entsprechenden Fachdienst aus dem Baudezernat in die eigene Verantwortung zu holen. In der Stadtvertretung schmeckt das vor allem der CDU/FDP-Fraktion und den Unabhängigen Bürgern so gar nicht.