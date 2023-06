Mit der Aktion #blauesRad macht die Polizei auf lokale Gefahrenstellen und Unfallursachen des Fahrradverkehrs aufmerksam. Archivfoto: Polizei Schwerin up-down up-down Schwerin Mehrere Fahrradunfälle mit Verletzten am Wochenende Von Konstantin Pavel | 19.06.2023, 18:15 Uhr

In Schwerin kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Unfällen mit Radfahrern. In einem der Fälle fiel ein Radler durch einen ungewöhnlich hohen Alkoholpegel auf.