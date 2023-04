Ein Mann versuchte, in ein Haus in Blankenberg einzubrechen. Symbolfoto: Ilas Stein/dpa/Archiv up-down up-down Schwerin Mann schlägt Autoscheiben ein und versucht, in ein Haus einzubrechen Von Anni Hintz | 25.04.2023, 11:09 Uhr

In Schwerin-Süd wurden 15 Autos aufgebrochen. Der Tatverdächtige versuchte später, in ein Haus in Blankenberg einzubrechen.