Die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Erstaufnahme für Flüchtlinge in MV Mann bei Auseinandersetzung in Stern Buchholz verletzt Von Andreas Ohler | 21.07.2023, 18:12 Uhr

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin gekommen.