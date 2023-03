Roland Kaiser singt am 10. März in Schwerin. Zum Konzert werden mehr als 6000 Besucher erwartet. Foto: Marcel Brell up-down up-down Das ist los am Wochenende Schweriner können sich auf Roland Kaiser und eine kleine Theater-Theken-Nacht freuen Von Maren Ramünke-Hoefer | 09.03.2023, 11:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Konzert des Schlagerstars führt am Freitagabend zu Verkehrseinschränkungen in der Weststadt. Und was ist sonst noch los in Schwerin am zweiten März-Wochenende?