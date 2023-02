Gedenktafel am Demmlerplatz für die Opfer von Sowjetischer Militäradministration und SED-Diktatur Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Gedenken am Demmlerplatz Landesbeauftragte erinnerte an 95. Geburtstag von Arno Esch Von Christian Koepke | 06.02.2023, 16:42 Uhr

Seinen Widerstand gegen das SED-Regime bezahlte er mit dem Leben: Arno Esch. Am Demmlerplatz wurde am Montag an den liberalen Vordenker erinnert, der am 6. Februar 95 Jahre alt geworden wäre.