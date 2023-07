2022 hatte der Schweriner Gourmet-Garten Glück mit dem Wetter und zog zahlreiche Besucher an. 2023 sieht die Prognose aktuell eher regnerisch aus. Archivfoto: Martina Schwenk up-down up-down Von Rock-Konzert bis Karaoke Gourmet-Garten oder Oldtimer: Das ist los am Wochenende in Schwerin Von Martina Schwenk | 27.07.2023, 16:39 Uhr

Wohin am Wochenende in Schwerin? Mit dem Gourmet-Garten und dem 11. Schweriner Oldtimer-Treffen stehen zwei große Veranstaltungen im Kalender. Was ist sonst noch los am Wochenende?