31 Jahre lang führte Klaus Becker die Gaststätte „Pankow", die zunächst „Weinstube zur Rebe" hieß. Foto: Christian Koepke Schwerin Kneipe „Pankow" in Neu Zippendorf nun für immer geschlossen Von Christian Koepke | 17.07.2023, 19:22 Uhr

Das Restaurant „Pankow“ in Neu Zippendorf ist Geschichte. Am Wochenende wurden die letzten Gäste bewirtet. Wirt Klaus Becker geht in den Ruhestand.