Sonntäglicher Blick in die Mecklenburgstraße: Ein Miteinander von Radfahrern und Fußgängern ist möglich. Foto: Christian Koepke up-down up-down Mecklenburgstraße Sommerfahrverbot für Radler aufheben? Leser kritisieren Pläne der Stadt Schwerin Von Christian Koepke | 30.04.2023, 15:12 Uhr

Die Verwaltung will das bisherige Sommerfahrverbot in der Mecklenburgstraße zwischen Arsenalstraße und Schlossstraße in diesem Jahr probeweise aufheben. Im Internet wird heftig über die Idee diskutiert.