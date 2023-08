Schwerin Investor will „vernünftigen Kompromiss“ für Zippendorfer Strandhotel finden Von Christian Koepke | 29.08.2023, 18:49 Uhr Das Strandhotel in Zippendorf wurde um 1910 erbaut. Seit 20 Jahren steht es leer. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down

Wie geht es weiter mit dem Strandhotel in Schwerin? Am Mittwoch will der Ortsbeirat sein Votum zu den Plänen für ein „Strandresort Zippendorf“ abgeben. Der Investor gibt sich kompromissbereit.