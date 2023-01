Trotz der überwiegend milden Temperaturen hat der Winter doch einigen Straßen in Schwerin zugesetzt. Foto: Robin Twardy up-down up-down Reparatur und Instandhaltung Schwerin investiert 7,2 Millionen Euro in Straßen und Gehwege Von Christian Koepke | 18.01.2023, 09:48 Uhr

Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) planen in diesem Jahr Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen in 58 Straßen sowie an Geh- und Radwegen in 19 weiteren Straßen. Kosten: 7,2 Millionen Euro.