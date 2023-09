Schwerin Interkulturelle Woche 2023 bietet Raum für Begegnungen Von Christian Koepke | 13.09.2023, 09:07 Uhr Bei der Eröffnung der Interkulturellen Woche im vergangenen Jahr sangen Kinder aus dem Verein SIC auf dem Markt ukrainische Volkslieder. Foto: Stadt Schwerin/Jana Amtsberg up-down up-down

In den Schweriner Höfen wird am 23. September die Interkulturelle Woche in der Stadt eröffnet. Das Motto diesmal: „Neue Räume“. Hier sprechen fünf Reliogionsvertreter aus Schwerin.