Tipps für die richtige Berufswahl: Louisa (r.) und Franziska Basener (l.) im Gespräch mit Patricia Scholla (2.v.r.) und Charlotte Kröger, beide von der Arbeitsagentur Foto: Christian Koepke up-down up-down Berufsmesse in Schwerin Informationen zu Ausbildung und Studium waren heiß begehrt Von Christian Koepke | 04.03.2023, 18:18 Uhr

Rund 80 Aussteller präsentierten sich am Sonnabend bei der Berufs- und Studienmesse „Jumpin“ in der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin. Das Interesse war groß.