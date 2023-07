In den Schweriner Straßen stand das Wasser. Foto: Mario Kuska up-down up-down Nach Katastrophe 2019 Schwerin hat jetzt eine Starkregenmanagerin Von Marlena Petersen | 12.07.2023, 15:20 Uhr

Antonia Calenberg will Flutgefahren und Schwachstellen in der Kanalisation aufspüren. Knapp 300.000 Euro kostet es, die Maßnahmen in Schwerin zu entwickeln.