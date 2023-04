Freut sich über die Zustimmung der Schweriner: Marienkäfer Fiete. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Maskottchen-Battle Schwerin hat abgestimmt: Marienkäfer Fiete hat die Herzen erobert Von Martina Schwenk | 20.04.2023, 18:26 Uhr

In der Landeshauptstadt Schwerin sind viele unterschiedliche Maskottchen unterwegs. Wir haben gefragt: Welches kommt am besten an? Nun gibt es einen Gewinner.