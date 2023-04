Das „alati“ bietet authentisch griechisches Essen. Foto: Vanessa Wahlbrink up-down up-down „alati“ hat seit heute geöffnet Teo Evangelidis eröffnet griechisches Bistro in den Schweriner Höfen Von Max Holz | 28.04.2023, 17:22 Uhr

Stiere-Handballer Teo Evangelidis hat seinen neuen Laden „alati“ in Schwerin eröffnet. Was der Name bedeutet und was Gäste von dem Imbiss erwarten dürfen.