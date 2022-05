Auch Henning Foerster, Karin Müller und Daniel Trepsdorf (v. l.) von den Linken legten Blumen auf dem Friedhof für die Opfer des Faschismus nieder. FOTO: Christian Koepke 8. Mai in Schwerin Der Opfer von Krieg und Faschismus gedacht Von Christian Koepke | 08.05.2022, 14:55 Uhr

An das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung von der NS-Herrschaft vor 77 Jahren wurde am Sonntag auf dem Friedhof für die Opfer des Faschismus in Schwerin erinnert.